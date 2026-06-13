Катри Липсон от Финландия идва с "Продавачът на сладолед"
Катри Липсон, ярко име на съвременната финландска проза, представя романа си "Продавачът на сладолед", спечелил наградата за литература на Европейския...
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Катри Липсон, ярко име на съвременната финландска проза, представя романа си "Продавачът на сладолед", спечелил наградата за литература на Европейския...