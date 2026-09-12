Мария Бакалова влезе в "Капките". Какво каза на Рачков?
Андрей пък коментира, че в момента се водят преговори
Следете всички новини, анализи и коментари за "като Две Капки Вода". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Андрей пък коментира, че в момента се водят преговори
Той спечели след като влезе в образа на Шакира
Ето за кой ги замени
Този път те нямат право на лигавене в тв ефира и закъснение
От телевизията се усетиха и пуснаха много дълги реклами
Отговори къде ще отиде
Вече е подписал договор
Ето какво се случи
Ето какво се случи
Разбра се още в началото на последното предаване
Грандиозен финал
Новият сезон на "Капките" започна без Жени в сценичния екип
Финалът е на 21 май
Сценичният конфликт между Димитър Рачков и Веселин Маринов стигна точка на кипене
Певицата с пост в социалната мрежа
Една от причините за огромния успех на шоуто несъмнено е култовият му водещ
Той се радва на двамата си колеги – Димитър Рачков и Герасим Георгиев
Заради "Като две капки вода"
Последният епозод на хитовото шоу за имитации поднесе много изненади