400 кг жито за "Катерина Измайлова"
Мелница допълва декора на спектакъла утре в НДК Мелница и 400 килограма жито ще придадат автентичност на сцената за операта "Катерина Измайлова" на Ш...
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Мелница допълва декора на спектакъла утре в НДК Мелница и 400 килограма жито ще придадат автентичност на сцената за операта "Катерина Измайлова" на Ш...
Великата певица гледала като свое дете оперната дива от Сливен Известната режисьорка на музикални спектакли Вера Немирова заложи на певица от Сливен...