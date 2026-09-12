Живият Нострадамус предупреди! Мощен катаклизъм до дни, след това...
Атос Саломе предвижда големи събития, които биха могли да променят света
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Атос Саломе предвижда големи събития, които биха могли да променят света
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Пророчицата предрекла епидемии и внезапно избухване на война през 2020 година, твърди близкият й приятел Сергей Кастарной
Снежна Коледа и вариации от 20 градуса в температурите показа разкодиране на зимата