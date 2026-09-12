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Запалиха катафалка във Видин

Запалиха катафалка във Видин

Катафалка е изгоряла при умишлен палеж във Видин, съобщиха от местната полиция. Сигналът за горящ автомобил в имот на ул. "Александър Стамболийски" е...

10 февруари | 11:45
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