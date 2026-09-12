Дрогиран шофьор на катафалка уби туристка
Не видял жената при движение на заден ход
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Не видял жената при движение на заден ход
Катафалка е изгоряла при умишлен палеж във Видин, съобщиха от местната полиция. Сигналът за горящ автомобил в имот на ул. "Александър Стамболийски" е...
Бай Първан от Осенец завещал да не го опява свещеник другоселец Покойник от разградското село Осенец пропътува последния си път по удължен маршрут ме...
Благоевград. Пациент от Сандански, срязал ръката си с ъглошлайф и пристигнал в Благоевград с линейка на морга, шокира лекарите в областния град, съобщ...
Пловдив. Катафалка се подпали в центъра на Пловдив като в декор от филм на ужасите. Траурното возило на агенция "Морфей" се възпламени на бул. "Пещерс...
Варна. При зловещ челен удар на добричка „Опел Астра" в събота вечер загинаха двама мъже на път за Добрич недалеч от варненското село Зорница. От Об...