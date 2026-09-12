Зловещо убийство на майка
Задържана е жена, направила е самопризнания
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Задържана е жена, направила е самопризнания
Хасково. Мраморен капител в Коринтски стил, много по-богато украсен от тези на вила "Армира" в Ивайловград, разкри екипът на археолога Веселка Кацарск...
Ако мястото е било публичен дом, екипът ще развенчае мита за една голяма любов Има ли храм на Афродита край димитровградското село Каснаково? Върху т...
Изворът край светилището на Афродита помага срещу безплодие