Всичко за Касиерка

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Пуснаха касиерката на КТБ

Пуснаха касиерката на КТБ

София. Главният касиер на Корпоративна търговска банка Маргарита Петрова е пусната от ареста вчера с мярка за неотклонение - подписка, съобщи БНР. Тя...

15 август | 22:20
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Осъдиха касиерка на фирма

Осъдиха касиерка на фирма

Сливен. Касиерка отнесе присъда за присвоени 24 343 лева. Присъдата за Н.С.С. е на Районен съд Нова Загора. Магистратите постановиха присъда от 2 годи...

11 декември | 13:12
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