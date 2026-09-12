Пълна мистерия с крадливата касиерка. Какво си е купила?
Не отговаря на въпросите на прокуратурата
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Не отговаря на въпросите на прокуратурата
Твърди се, че нападателят и касиерката са имали връзка
Крадлива магазинерка се изправя пред Темида Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу Л. Й. от Петрич за причиняване на см...
Касата на БСП, в която се събират парите на парламентарната група, "олекна" със 130 хил. лв. Липсата била разкрита на заседание на ПГ на левицата във...
Общините предоставят множество възможности на гражданите за заплащане на местните данъци и такси. Кметството в морската столица Варна обяви, че касите...
Касиерка в Основно училище "Паисий Хилендарски" в белишкото село Краище ще пусне жалба в полицията и в РИО - Благоевград за тормоз на работното място....
Районният съд във Видин призна за виновна старши-касиер-счетоводителката на общината в Брегово Боряна Борисова и я осъди на 3 години затвор условно с...
Макар и условна, присъдата на бивша касиерка на бензиностанция бе увеличена от Окръжен съд – Благоевград. Подсъдимата Т.К. бе осъдена окончателно на 1...
Пет години зад решетките ще лежи касиерка, присвоила 5 000 лева, реши съдът в Бургас. Между 2005 и 2007 година подсъдимата работела като секретар-кас...
Касиерка, присвоила почти 15 хиляди лева чрез измама с пенсионерски карти за градския транспорт в Пловдив, е осъдена, съобщи Районната прокуратура в г...
8 години затвор за касиерка, свила 214 бона. Това отсече Великотърновският апелативен съд. Делото се гледа за втори път в старата столица, след като В...
Дупница. Касиерка на банка е била обрана тази сутрин в Дупница. Инцидентът е станал на метри от клона на банката, съобщава БГНЕС. Сигнал за грабежа е...
София. Главният касиер на Корпоративна търговска банка Маргарита Петрова е пусната от ареста вчера с мярка за неотклонение - подписка, съобщи БНР. Тя...
Благоевград. Касиер-счетоводителката на МБАЛ-Благоевград Кремена Спасова може да изгуби работата си след 28 г. служба в здравното заведение. Причината...
Кърджали. В пълна мистерия се превръща унизителният скандал с изчезнали членски и осигурителни адвокатски вноски. Касиерката на трудов договор към Адв...
Сливен. Касиерка отнесе присъда за присвоени 24 343 лева. Присъдата за Н.С.С. е на Районен съд Нова Загора. Магистратите постановиха присъда от 2 годи...
Пловдив. Крадлива касиерка от Хисар може да получи 15 години затвор. Това стана ясно след като Окръжна прокуратура - Пловдив е внесла в съда обвинител...