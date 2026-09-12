12 души са загинали при престрелки между Индия и Пакистан
Исламабад. Престрелките между Индия и Пакистан са отнели живота на 12 души, а 52-ма са ранени за месец, обяви външното министерство в Исламабад. Споре...
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Исламабад. Престрелките между Индия и Пакистан са отнели живота на 12 души, а 52-ма са ранени за месец, обяви външното министерство в Исламабад. Споре...
Исламабад. Според пакистанския премиер Наваз Шариф е наложително Индия и страната му да възстановят примирието по оспорваната граница в Кашмир след...
Ню Делхи. Петима индийски войници бяха убити при нападение по спорната граница с Пакистан в района на Кашмир, по информация на висш индийски офицер,...