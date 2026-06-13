Жива вода от Плиска
Около 660 г. Велика България на кан Кубрат претърпява силен удар от хазарите в сегашна Източна Украйна и Южна Русия. Държавната територия е разсечена...
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Около 660 г. Велика България на кан Кубрат претърпява силен удар от хазарите в сегашна Източна Украйна и Южна Русия. Държавната територия е разсечена...
Мартин Шулц, председател на Европейския парламент Днес ще имам честта да получа наградата "Карл Велики", която се присъжда ежегодно като отличие за р...