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Жива вода от Плиска

Жива вода от Плиска

Около 660 г. Велика България на кан Кубрат претърпява силен удар от хазарите в сегашна Източна Украйна и Южна Русия. Държавната територия е разсечена...

02 август | 13:37
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