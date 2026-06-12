Щедро дарение от Карл Джераси за АУБ
Американският университет в България получи щедро дарение от световноизвестния учен, писател и поддръжник на изкуствата д-р Карл Джераси, който си оти...
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Американският университет в България получи щедро дарение от световноизвестния учен, писател и поддръжник на изкуствата д-р Карл Джераси, който си оти...
Професор Карл Джераси имаше български произход Професор Карл Джераси, известен в цял свят като създател на хапчето антибебе, почина на 30 януари вече...