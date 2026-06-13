Карина роди внук на Ивайло Караньотов
Карина Караньотова вече е щастлива майка на сладък юнак. Водещата на БНТ 2 се похвали във Фейсбук, че Иво е с перфектни мерки. "Нямам думи да опиша бл...
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Карина Караньотова вече е щастлива майка на сладък юнак. Водещата на БНТ 2 се похвали във Фейсбук, че Иво е с перфектни мерки. "Нямам думи да опиша бл...
Карина на Черни връх преди дни