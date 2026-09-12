Всичко за Карим Бензема

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Фенове ругаят Роналдо

Фенове ругаят Роналдо

Стотици фенове на "Реал" причакаха отбора на тренировката след срамната загуба от "Атлетико" и си изляха гнева върху тях. При излизането от "Валдебеба...

28 февруари | 21:50
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Бензема се натиска с Риана

Бензема се натиска с Риана

Карим Бензема май е вкарал шампионски гол, но в кревата. Френският нападател бе забелязан в опасна близост с Риана. Двамата щуряха заедно в клуб "Гриф...

03 юни | 20:05
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Грахчето подхлъзна Бензема

Грахчето подхлъзна Бензема

Хавиер Ернандес е на път да измести Карим Бензема от титулярния състав на "Реал" М. Това намекна треньорът Карло Анчелоти. Френският национал ще остан...

22 септември | 19:40
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