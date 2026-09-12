Бензема се произнесе за "Златната топка"
Бившият нападател на Реал (Мадрид) е носител на отличието през 2022 година
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Бившият нападател на Реал (Мадрид) е носител на отличието през 2022 година
Френската депутатка го взе на прицел
Това се случи, след като Франция загуби на финала на Световното първенство
Решението ще бъде на селекционера Дидие Дешан
Половинката му Джордан Озуна го изненада
Церемонията по награждаването за Златната топка за пореден път очарова откъм стил
Стотици фенове на "Реал" причакаха отбора на тренировката след срамната загуба от "Атлетико" и си изляха гнева върху тях. При излизането от "Валдебеба...
Карим Бензема заяви, че е готов отново да играе с Матийо Валбуена за Франция. "Искам пак да играя за Франция и да сме заедно на терена. Отборът се ну...
Любовта между певицата Риана и футболната звезда Карим Бензема се разгаря с всеки изминал ден. Снощи двамата бяха засечени да купонясват в прочут клуб...
Карим Бензема май е вкарал шампионски гол, но в кревата. Френският нападател бе забелязан в опасна близост с Риана. Двамата щуряха заедно в клуб "Гриф...
Неволите за нападателя на "Реал" М Карим Бензема продължават. Французинът бе арестуван от испанската полиция. Той бе хванат да шофира без шофьорска кн...
Шефовете на Ливърпул ще се опитат да привлекат нов нападател през зимния трансферен прозорец, като според Daily Express от "Анфийлд" са готови да хвър...
София. Нападателят на "Реал" (Мадрид) Карим Бензема заяви, че Лудогорец е играл доста активно и на високи обороти в мача между двата състава от групов...
Хавиер Ернандес е на път да измести Карим Бензема от титулярния състав на "Реал" М. Това намекна треньорът Карло Анчелоти. Френският национал ще остан...
Звездата на "Реал" М Карим Бензема реши да не изостава от съотборниците си, които често сменят суперколите си. Може и да се каже, че в този случай до...
Порто Алегре. С класически резултат от 3:0 френските национали победиха отбора на Хондурас във втората среща от група Е на Мондиала в Бразилия. И трит...
Париж. Свалиха всички обвинения от ключовите френски национали Франк Рибери и Карим Бензема, които бяха на съд за секс с непълнолетна проститутка. Те...
Лондон. Арсенал работи усилено по евентуалното привличане на дуото от Реал Мадрид Карим Бензема и Анхел Ди Мария, информира BBC Sport. Според авторит...