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8 кардинали съветват папата

8 кардинали съветват папата

Рим. Папа Франциск състави група от осем кардинали от всеки континент, които ще го съветват. Според съобщение на Ватикана те ще консултират главата н...

13 април | 13:22
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