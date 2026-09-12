Папата разкри плановете си. Първа среща с кардиналите
Нареди им да следват реформите на Франциск
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Нареди им да следват реформите на Франциск
Първият азиатски папа, първият чернокож папа от векове или папа, който ще се придържа към принципа на приемствеността?
Във Ватикана се провежда конклавът за избор на нов понтифик
Конклавът се събира утре
Голям фаворит за Светия престол е кардинал Пиетро Паролин
Монасите и монахините нямат възнаграждения, но висшите сановници...
Има ли изгода днес да обличаш расо
Мнозина кардинали биха могли да станат папа
От 252 живи кардинали 138 са под 80 години и следователно само толкова ще имат право на глас
Последната публична проява на папата беше вчера по повод Възкресение Христово
Ръководството и отговорните кадри на Светия престол са призовани да направят "жертва"
Папата праща тях и епископите при простосмъртните
Папата ръкоположи общо 13 нови кардинали
Рим. Деветнадесет нови кардинали бяха назначени от папа Франциск на специална церемония в Рим. Това съобщи Би Би Си. По-голямата част от кардинали...
Рим. Папа Франциск състави група от осем кардинали от всеки континент, които ще го съветват. Според съобщение на Ватикана те ще консултират главата н...