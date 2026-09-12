Родители на протест: Защо карат училищата сами да купуват тестове?
В момента децата не могат да се върнат в училище, вероятно няма средства и по този начин министерството оправдава липсата на действия към момента, ком...
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В момента децата не могат да се върнат в училище, вероятно няма средства и по този начин министерството оправдава липсата на действия към момента, ком...
След 30 минути разправии заседанието тръгна по дневния ред
Двама пияни са заловени да шофират една и съща кола в Сливен. Водачите са спипани през един час, похвалиха се от местната полиция. Малко преди 3 часа...
Претория. Изключително чист диамант с тегло 232,08 карата бе открит в диамантената мина Кулинан в Република Южна Африка, съобщиха от добивната компани...