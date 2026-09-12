Карастоянова: Защо дискриминират туризма с мерките?
Искаме равнопоставеност на секторите в българската икономика, каза изпълнителният директор на туристическия борд
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Искаме равнопоставеност на секторите в българската икономика, каза изпълнителният директор на туристическия борд
Близо 30% от заетите в сектора са загубили работата си
Капацитетът на българската туристическа инфраструктура е за близо 10 млн. туристи годишно в активния сезон, особено лятото
Тази мярка цели по-скоро повишаване на качеството на предлаганите продукти
Мярката щяла да запази цените на сегашните нива
Внесохме законопроект, с който да отменим поправката в закона, под която са се подписали Полина Карастоянова и подведените от нея. Това заяви Валери С...