Цветанов гост на Националния събор на каракачаните
Председателят на Парламентарната група на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов присъства на XXV- тия юбилеен Национален събор на карака...
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Председателят на Парламентарната група на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов присъства на XXV- тия юбилеен Национален събор на карака...
Командир на танк от Сливен изкачи прословутата хайдушка пътека над града, носейки на гърба си мех, пълен с 35 оки вино, което е равно на около 45 кг....
Мъже в каракачански носии изпълняват традиционно хоро
Доброволец към ПСС откри изгубена в района на Хайдушката пътека на Карандила испанка и я спаси. 25-годишна чужденка подала сигнал на тел. 112 около 15...
Сливен. В местността Карандила, където беше закупен хотелският комплекс, ще се изгражда нова база с инвестиция от 20 милиона лева. Увериха ме, че пари...
14 туристи са блокирани в хижа в местността Карандила над Сливен. Те отказват евакуация и ще останат в хижа „Миролио" до разчистване на пътя, съобщиха...
Сливен. Поляната на Карандила събра 400 души от цялата страна на събор в събота. Той се провежда всяка година над Сливен. Освен агнешко за вип гостите...
Сливен. Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България организира Двадесет и втория Национален събор на каракачаните у нас....