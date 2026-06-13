Син уби баща си в защита на майка си
Инцидентът станал в дома на арендатор от село Капитановци 17-годишният ученик Борислав Николаев уби баща си Николай Дионисиев при семеен скандал в до...
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Инцидентът станал в дома на арендатор от село Капитановци 17-годишният ученик Борислав Николаев уби баща си Николай Дионисиев при семеен скандал в до...