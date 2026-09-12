Още 80 месеца решетки за капитан Собаджиев
Варна. Въпреки очакванията за оправдателна присъда варненецът кап. Светлозар Собаджиев бе осъден да излежи още 80 месеца в затвор. Вече три години и д...
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Варна. Въпреки очакванията за оправдателна присъда варненецът кап. Светлозар Собаджиев бе осъден да излежи още 80 месеца в затвор. Вече три години и д...
Варна. Делото срещу варненския капитан Светлозар Собаджиев, който повече от две години лежи в панамски затвор заради трафик на дрога, е отложено за 25...
Варна. Внучката на капитан Светлозар Собаджиев –Никита изпя на сцената на Летния театър във Варна песента „Tomorrow" от филма „Ани" и просълзи цялата...
Варна. Във Варна ще се проведе благотворителен рок-концерт за набиране на средства подкрепа на българския капитан Светлозар Собаджиев. Звездите, ко...