Освободиха екипажа на задържания в Иран кораб с български капитан
Екипажът на кораба „Мерск Тигрис" с български капитан, който беше задържан в Иран миналата седмица, вече е на свобода. Това съобщи говорителката на и...
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Екипажът на кораба „Мерск Тигрис" с български капитан, който беше задържан в Иран миналата седмица, вече е на свобода. Това съобщи говорителката на и...