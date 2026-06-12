Мавриков и Крумова спечелиха и слалома за купа "Капи"
Банско. Ден след като победиха в гигантските слаломи за купа "Капи" в Банско талантливите ни алпийци Асен Мавриков (Юлен) и Ивелина Крумова (Боровец)...
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Банско. Ден след като победиха в гигантските слаломи за купа "Капи" в Банско талантливите ни алпийци Асен Мавриков (Юлен) и Ивелина Крумова (Боровец)...
Банско. Новите таланти в ските Асен Мавриков (СК "Юлен" - на снимката - №64) и Ивелина Крумова (Боровец) спечелиха гигантските слаломи за купа "Капи"...