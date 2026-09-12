Публика на Евро 2020! Къде я пускат
Германия, Испания и Нидерландия пускат по 25%
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Германия, Испания и Нидерландия пускат по 25%
Със заболеваемост над 120 души на 100 000 население
Трите компании, които са проявили интерес към разширението на газопровода "Турски поток" на наша територия, не са регистрирали достатъчни количества,...
Предстои намаляване на капацитета на казаните за ракия. Това заяви Емил Димитров в ефира на бТВ тази сутрин. "Казаните за ракия ще останат на стария р...
София. Капацитетът за настаняване на бежанци в страната е надхвърлен с 827 места от общо 4000 такива, съобщиха от пресцентъра на МВР. От агенцията са...
София. Капацитетът за бежанци в поделенията на агецията за бежанците и домовете към МВР се изчерпа, съобщиха от вътрешното министерство. Само за после...
София. В Столична община има център за настаняване - в „Овча Купел" за около 800 души. Капацитетът е превишен – настанени са над 1000 души. Това каза...
Центровете ни пълни до дупка, афганистанците най-много