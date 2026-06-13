Крисия изпя песен на Канзас (ВИДЕО)
"Dust in the wind" на Канзас е поредното уникално изпълнение на Крисия Тодорова. Този петък тя отново зарадва зрителите на "Шоуто на Слави" със своя н...
Следете всички новини, анализи и коментари за Kansas. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Dust in the wind" на Канзас е поредното уникално изпълнение на Крисия Тодорова. Този петък тя отново зарадва зрителите на "Шоуто на Слави" със своя н...