Шведски учен предлага да ядем човешко месо
Яденето на трупно месо можело да реши проблема с изхранването на човечеството
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Яденето на трупно месо можело да реши проблема с изхранването на човечеството
Нов доклад на Африканския съюз разкри мащаба на зверствата, извършени по време на 22-месечната гражданска война в Южен Судан, в който подробно описват...
Разград. Разград осъмна с шокиращ случай на канибализъм. Тази нощ около 03:30 – 04:00 часа в Психиатричното отделение към МБАЛ – Разград настаненият з...
Анамбра. Армията в нигерийския град Анамбра щурмува ресторант, който предлагал в менюто си като специалитет човешко месо, съобщиха световните медии. П...
Дрезден. Полицията в Дрезден е арестувала 55-годишен полицай по подозрение, че е убил човек и е изял части от него. По-рано тялото на жертвата беше на...