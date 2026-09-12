Всичко за Канибала

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Махнаха Канибала и от ФИФА 15

Махнаха Канибала и от ФИФА 15

Изцепката на Луис Суарес по време на Мондиала, когато захапа Джорджо Киелини, се отрази и върху новата компютърна игра ФИФА 15. Както е известно, Кан...

25 септември | 16:15
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"Реал" с канибал за 120 млн.

"Реал" с канибал за 120 млн.

"Реал" се готви да счупи трансферния рекорд, който постави с покупката на Гарет Бейл. Според медиите в Англия и Испания Флорентино Перес ще брои 120 м...

21 април | 18:30
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