Канибала превзе Мадрид (ВИДЕО)
Барса на финал за Купата на Краля след 3:0 над Реал
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Барса на финал за Купата на Краля след 3:0 над Реал
"Барса" бие 9 от "Еспаньол" с 4:1, Меси вкарва 2 Луис Суарес за пореден се превърна в антигерой. Нападателят на "Барселона" се забърка в излишен скан...
Канибализмът на Луис Суарес явно е заразен. По време на мача от Висшата лига между "Челси" и "Евертън" (1:0) Бранислав Иванович захапа Джеймс Маккартн...
Книгата ще излезе и онлайн, придружена с клипове, на които нападателят на „Барселона" ще чете пасажи от нея Барселона. Мемоарите на футболната звезда...
"Бернабеу" трябва да аплодира Меси, категоричен е легендарният нападател Луис Суарес има зъби и сърце за "Барселона", категоричен е Христо Стоичков в...
Изцепката на Луис Суарес по време на Мондиала, когато захапа Джорджо Киелини, се отрази и върху новата компютърна игра ФИФА 15. Както е известно, Кан...
Дълбоко съжалявам за това, което направих, повече няма да се случи, обяви Луис Суарес. Канибала си призна, че е захапал Джорджо Киелини с писмо, разпр...
Бунтове в Колумбия заради сух режим по време на битката с Уругвай Луис Суарес бе посрещнат с овации и песни на летище "Караско" в Монтевидео. Той нап...
"Реал" се готви да счупи трансферния рекорд, който постави с покупката на Гарет Бейл. Според медиите в Англия и Испания Флорентино Перес ще брои 120 м...