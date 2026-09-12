Закопчаха молдовец, хванат с 13 мигранти. Къде
Каналджията ще плаща глоба от 10 000 лева
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Каналджията ще плаща глоба от 10 000 лева
Обвиненият за каналджийство Григор Григоров, чиято фирма спечели скандалната обществена поръчка за легален превоз на бежанци, не се яви в Бургаския ок...
Днес на Ситняково при наша акция е задържан каналджия, който гоним от маса време. Не мога да разбера откъде идва нашата истерия. Аз не мога да коменти...
Каналджия от Свиленград получи условна присъда и конфискация на автомобила, с който е превозвал 19 афганистански емигранти. Присъдата постанови район...
Издирваният от полицията каналджия на деца-мигранти е арестуван. Това съобщиха от ОДМВР в Перник. В ареста е 34-годишният перничанин К. А., който на 2...
Бързо производство образува Районната прокуратура в Свиленград срещу турския трафикант, който опита да прекара от родината си у нас 127 сирийци и двам...
11 месеца лишаване от свобода при строг режим, глоба от 2000 лева и конфискация на лекия автомобил. Това наказание наложи Районен съд - Царево на кана...
Солунската полиция издирва пети нашенец за 103-мата бегълци в ТИР-а Събрал по 2000 евро, но не тръгнал с "кортежа" Пети българин, в който са останал...
Солунската полиция издирва пети нашенец за 103-мата бегълци в ТИР-а Събрал по 2000 евро, но не тръгнал с "кортежа" Пети българин, в който са останал...