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Отнеха колата на каналджия

Отнеха колата на каналджия

Каналджия от Свиленград получи условна присъда и конфискация на автомобила, с който е превозвал 19 афганистански емигранти. Присъдата постанови район...

21 март | 16:03
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