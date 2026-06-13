Кмет в битка за хляба на стотици каменоделци
Кметът на община Сатовча Арбен Мименов продължава борбата за узаконяването на добива на тикли /б.а.-камъни за облицовка/. В региона има доста залежи и...
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Кметът на община Сатовча Арбен Мименов продължава борбата за узаконяването на добива на тикли /б.а.-камъни за облицовка/. В региона има доста залежи и...
Стотици мъже в Неврокопския край от години се занимават с добив на камъни за облицовка. След тютюнджийството това е другата дейност, която дава препит...
Кметът на община Сатовча Арбен Мименов