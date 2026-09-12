Kamenitza Фен Купа събра приятелите от квартала на стадион „Берое"
София. Градът на липите тържествено посрещна днес по обед най-големия и вълнуващ футболен турнир за приятели в България Kamenitza Фен Купа 2014. Домак...
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София. Градът на липите тържествено посрещна днес по обед най-големия и вълнуващ футболен турнир за приятели в България Kamenitza Фен Купа 2014. Домак...
Стара Загорa. Стара Загора ще е домакин на 28-29 юни на седмият полуфинален кръг от Kamenitza Фен Купа 2014. Мачовете ще се играят на ст. „Берое". Оф...
Кюстендил. Първите полуфинални срещи на Kamenitza Фен Купа 2014 започнаха днес на стадион „Осогово" в Кюстендил. Очакванията са тази година да бъде по...
София. Битката за София в квалификационния етап на Kamenitza Фен Купа 2014 започва днес за точно 344 отбора от столицата и София-област. До неделя на...