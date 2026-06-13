Легенди дават старт на Kamenitza Фен Купа в Бургас
Стадион „Kamenitza Арена" в Бургас, ще е домакин този уикенд на вторият полуфинален кръг от програмата на Kamenitza Фен Купа 2015. В него ще вземат уч...
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Стадион „Kamenitza Арена" в Бургас, ще е домакин този уикенд на вторият полуфинален кръг от програмата на Kamenitza Фен Купа 2015. В него ще вземат уч...