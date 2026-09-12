Започна Kamenitza Фен Купа в Димитровград
Стартираха Регионалните полуфинали на Kamenitza Фен Купа 2015 в Димитровград за отборите от Хасково, Смолян и Кърджали. Стотици фенове на футбола и би...
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Стартираха Регионалните полуфинали на Kamenitza Фен Купа 2015 в Димитровград за отборите от Хасково, Смолян и Кърджали. Стотици фенове на футбола и би...
Kamenitza Фен Купа 2015 ще завладее Димитровград на 27-28 юни с горещи футболни емоции „по каталунски". Осмият Регионален полуфинал от 13-тото идание...
Каталунските футболни емоции на Kamenitza Фен Купа 2015 се разразиха с пълна сила по време на Регионалните полуфинали за Кюстендил, Перник и Благоевгр...
Седмият Регионален полуфинал на Kamenitza Фен Купа 2015 стартира днес на стадион „Осогово" в Кюстендил. В него ще премерят сили най-добрите 32 отбора...
Неповторимите емоции на най-големия и вълнуващ футболен турнир за приятели в България ще гостуват в Кюстендил този уикенд (20 и 21 юни). Арена на футб...