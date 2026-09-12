Всичко за Каменица Фен Купа 2016

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Последни новини Спорт
Варна приема Фен Купа 2016

Варна приема Фен Купа 2016

Този петък (13 май), на стадион „Локомотив" в морската столица ще стартират регионалните полуфинали на Каменица Фен Купа 2016 за областите Варна и Доб...

11 май | 12:19
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Пловдив посреща Фен Купа 2016

Пловдив посреща Фен Купа 2016

За 14-та поредна година градът под тепетата ще посрещне регионалните полуфинали на Каменица Фен Купа. Турнирът, който събира на едно място всички футб...

21 април | 13:35
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