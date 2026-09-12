„Булгари" взе последната квота за финалите на Фен Купа 2016
Тимът на „Булгари" спечели последната квота за националните финали на Фен Купа 2016, след като вдигна трофея на регионален шампион за областите Габров...
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Тимът на „Булгари" спечели последната квота за националните финали на Фен Купа 2016, след като вдигна трофея на регионален шампион за областите Габров...
Стартът на последния дванадесети регионален полуфинал на Фен Купа 2016 бе даден днес на стадион „Христо Ботев" (изкуствен терен) в Габрово. Отборите п...
Последният регионален полуфинал от тазгодишното издание на Каменица Фен Купа предстои този уикенд на стадион „Христо Ботев" (изкуствен терен) в Габров...
Единадесетият претендент за Камп Ноу е вече ясен и неговото име е „Пепеляни" (Плевен). Отборът се справи с всичките си конкуренти по време на регионал...
Предпоследният единадесети регионален полуфинал на Фен Купа 2016 стартира с много емоции днес на стадион „Локомотив" в Дряново. Празничното настроение...
„Нетком" (Смолян) е регионален шампион на Каменица Фен Купа 2016 в Димитровград. Двудневните оспорвани битки бяха на ст. „Раковски". „Нетком" изигра...
Зам. кметът Яшо Минков откри официално турнира Десетият регионален полуфинал на Фен Купа 2016 стартира днес в Димитровград под лъчите на жаркото слън...
Този уикенд (11 и 12 юни) стадион „П. Волов" в Шумен ще е домакин на шестия регионален полуфинал на Фен Купа 2016. Там ще премерят сили най-добрите 32...
Тимът на „Булмаркет" (Русе) успешно защити титлата си на регионален шампион на Фен Купа за областите Русе и Силистра. С това той си осигури място в на...
Кметът на Русе Пламен Стоилов даде старт на регионалните полуфинали на Фен Купа 2016 за областите Русе и Силистра. „Много се радвам, че Фен Купа е тук...
Този уикенд (4 и 5 юни) на стадион „Дунав" в Русе ще се проведат регионалните полуфинали на Фен Купа 2016 за областите Русе и Силистра. Домакин на отк...
След два дни и 64 наситени с емоции футболни двубои, момчетата от „Фреш Маркет" (Бургас) вдигнаха победоносно регионалната Фен Купа 2016 за областите...
Тази събота (21 май), от 10:30ч., на игрищата в комплекс „Спортна София" (ж.к. Зона Б5), ще се проведе първият в България международен турнир по футбо...
Морската градина във Варна се превърна в арена за първия по рода си „Ритнитоп фест". Събитието е част от програмата на най-големия и вълнуващ футболен...
Този петък (13 май), на стадион „Локомотив" в морската столица ще стартират регионалните полуфинали на Каменица Фен Купа 2016 за областите Варна и Доб...
Най-популярният турнир за аматьори "Каменица Фен Купа" 2016 ще има трансферни прозорци, обявиха организаторите. Те ще са отворени между квалификациите...
Пловдивският "Вип Дент" смаза конкуренцията в регионалния полуфинал на "Каменица Фен Купа". Тимът си осигури място в битката за голямата награда без н...
„Добре дошли в най-стария европейски град. На мен се пада честта да ви споделя една много голяма и много приятна новина – тази година националните фин...
За 14-та поредна година градът под тепетата ще посрещне регионалните полуфинали на Каменица Фен Купа. Турнирът, който събира на едно място всички футб...