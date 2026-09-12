София филм фест започва на 11 март
"Февруари" на Камен Калев открива киномаратона
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"Февруари" на Камен Калев открива киномаратона
Иван Налбантов е звездата във филма, който влиза в официалната селекция на престижния форум
Френската звезда Мелвил Пупо е в ролята на французин, обвинен в контрабанда на фалшиви пари от България
Филмът на Камен Калев "Скъпа моя нощ" имаше премиера в петък в Кан. Късометражната лента пресъздава убийството на австрийския престолонаследник Франц...