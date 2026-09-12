Разкриха какви ще са новите модели на Москвич
Първоначално моделната гама ще включва пет превозни средства
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Първоначално моделната гама ще включва пет превозни средства
Украинският президент ще подкара КАМАЗ по ремонтиран огромен мост над р. Днепър
Благоевград. Пожар изпепели кабината на товарен автомобил „Камаз", паркиран в двора на склад за дърва. Сигналът за огнения инцидент в местността Друма...