Бой за вилата на Георги Калоянчев! Реакцията
Какъв е отговорът на съпругата му
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Какъв е отговорът на съпругата му
Майка ми много искаше да пея и аз съм наградата й, казва солистката и директор на Национален музикален театър Еделина Кънева
Заради поставянето на плочата ще бъде облагородено цялото пространство наоколо
София. На 21 декември ще се простим с Калата. В деня, в който някои ще чакат края на света, България ще сведе глава пред най-обичания си актьор. Пок...