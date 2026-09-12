4 имена празнуват на 29 юли! Почитаме светец, влязъл сам в огъня
Нетленното му тяло било погребано от християни с почит
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Нетленното му тяло било погребано от християни с почит
Днес имен ден празнуват Калина, Калинка, Калин и Горан
На днешната дата (29 юли) почитаме Свети мъченик Калиник
Името на Симеон II да не се споменава в богослуженията. Това е заповядал врачанският митрополит Калиник на свещениците в цялата епархия, съобщи tribal...
Врачанският митрополит Калиник нареди на свещениците в епархията да не титулуват Симеон Сакскобурготски "цар" Решението на владиката идва след приетот...
Владиката Калиник благослови миряните в Черепишкия манастир
Варна. В Св. синод скоро може да има двама митрополити с името Григорий. Игуменът на Троянския манастир е сред най-спряганите за овдовялата Варненска...
Варна. Часове след погребението на варненския и великопреславски митрополит д-р Кирил, избухна нов скандал в епархията му. Свещеници и миряни прогони...
Врачанският митрополит замества покойния дядо Кирил
Владиката с мания по лъскави обувки като Милото, обича да черпи, не си падал по разкоша