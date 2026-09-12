Първи коментар на Калин Митрев за рокадата в ЕБВР
Ще се справи ли Карина на новия пост и какви проекти бизнесът и държавата да чакат от международната банка - четете в интервюто му пред „Стандарт”
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Ще се справи ли Карина на новия пост и какви проекти бизнесът и държавата да чакат от международната банка - четете в интервюто му пред „Стандарт”
Партийни куршуми по топ финансисти, оръжейник и младок
Решението влиза в сила чак 1 март 2019
Правителството определи Калин Митрев за представител на България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие. Това съоб...
София. Правителството е сменило българския представител в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие. Това е станало по...