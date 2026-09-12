Календерска даде на съд вота за общински съветници в София
Кандидатът за кмет на София от ПП „България без цензура" и водач на листата за общински съветници Мария Календерска даде на съд вота в София. Тя подад...
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Кандидатът за кмет на София от ПП „България без цензура" и водач на листата за общински съветници Мария Календерска даде на съд вота в София. Тя подад...
Протестиращи се чудят дали Бареков иска да яхне недоволството им Жената до Николай Бареков и спрягана за кандидат-кмет на София. Мария Календерска е...
"България без цензура" (ББЦ) издига Мария Календерска за кандидат за кмет на София, съобщи председателят на партията Николай Бареков. Календерска е и...
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София. Не може патриотизмът да си бъде присвояван от няколко застаряващи, амортизирани политици, които няколко пъти не са успели да влязат в парламент...