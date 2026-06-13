Вулканът в Чили остава нестабилен
Чилийските власти предупредиха, че може да има нови изригвания на вулкана Калбуко в южната част на страната. Миналата седмица имаше две изригвания. В...
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Чилийските власти предупредиха, че може да има нови изригвания на вулкана Калбуко в южната част на страната. Миналата седмица имаше две изригвания. В...
Вулканът Калбуко в южната част на Чили изригна повторно. Вулканична пепел се е разпръснала отново из градовете и селата, намиращи се около него. Влас...