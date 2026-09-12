Разкрития за кървавото меле: Роми се стреляли с калашници
Полицейските служители успели да изведат и задържат трима мъже, барикадирали се в частен имот в квартала
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Полицейските служители успели да изведат и задържат трима мъже, барикадирали се в частен имот в квартала
Пропуснали да искат разрешение, обвиняват четирима за хулиганство
Над 400 000 лева успяха да откраднат четирима въоръжени мъже от столичния мол на бул. "Цариградско шосе". Криминалният екшън се разигра посред бял ден...