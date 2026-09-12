Голям проблем! Оставаме без български череши, праскови и кайсии
Овощарите бият аларма - остават и без застраховки
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Овощарите бият аларма - остават и без застраховки
Толкова лесен за приготвяне
Причината е необичайно студената пролет
Вълшебни рецепти за уикенда
Рецепта с пресни плодове
Прави се много лесно
С радост добавяйте сушени кайсии към ежедневното си меню през зимните месеци
Фибрите в плода пък нормализират киселинността на стомаха и контролират нивата на кръвната захар
Реколтата от кайсии тази година ще бъде изключително слаба заради измръзване на овошките през зимата и сланите на пролет. Това каза пред "Стандарт" пр...
Силистра. До 40% от реколтата от кайсии в Силистренска област е пострадала от проливните дъждове, съобщи БНТ. Обилните валежи и ветровете са смъкнали...