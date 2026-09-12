Футболен съдия спечели турнир на КАИ НТЛ
София. LOREAL MEN EXPERT OPEN – турнирът на експертите от КАИ НТЛ, предложи два дни изпълнени с тенис на изключително високо ниво. На кортовете на СК...
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София. LOREAL MEN EXPERT OPEN – турнирът на експертите от КАИ НТЛ, предложи два дни изпълнени с тенис на изключително високо ниво. На кортовете на СК...
Бургас. Тенисистите от Бургас спечелиха две титли от седмия турнир (сингъл) на КАИ НТЛ. Градът домакин завоюва първите места при жените до 35+ чрез Г...
Пловдив. Точно 104 тенисисти взеха участие на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив в четвъртия сингъл турнир от календара на КАИ Национална тенис лиг...