Дъжд отлага старта на фиалния турнир на КАИ НТЛ
София. Силният дъжд над София обърка програмата на започващия днес Мастърс LOREAL MEN EXPERT OPEN (26-28 септември), заключителен турнир от календара...
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София. Силният дъжд над София обърка програмата на започващия днес Мастърс LOREAL MEN EXPERT OPEN (26-28 септември), заключителен турнир от календара...
Варна. Водещият тенис клуб във Варна "Черно море – Елит" ще е домакин на 26-27 юли за трета поредна година на турнира по тенис за двойки мъже и смесен...
Пловдив. Петият сингъл от календара на КАИ НТЛ, който се проведе на 14 и 15 юни на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив, излъчи своите нови победител...
Плевен. Плевен ще е следващата дестинация на КАИ Национална тенис лига (НТЛ). Турнирът за наградите на AVON е поредния сингъл от календара на лигата...