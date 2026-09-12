Кабинетът ще търси обществено съгласие и диалог
София. „Решени сме да търсим обществено съгласие и диалог", пише в изявление на министър-председателя Пламен Орешарски, цитирано от правителствената и...
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София. „Решени сме да търсим обществено съгласие и диалог", пише в изявление на министър-председателя Пламен Орешарски, цитирано от правителствената и...
София. Пореден 36-ти ден протестиращи граждани показват своята непоколебимост в исканията си за оставка на кабинета "Орешарски". Около 18:30 активист...
Кърджали. За по–малко от седмица привържениците на кабинета „Орешарски" в област Кърджали събраха на 31 хиляди подписа, съобщи Веселина Кючукова от ин...
Благоевград. Рано сутринта в петък група благоевградчани отпътуваха за столицата, но удариха на камък в опита си да протестират в подкрепа на правител...
София. Неутихващата сила на протеста продължава вече 26 ден независимо от проливния дъжд в столицата. Недоволните граждани днес ще протестират срещу к...
Кърджали. Подписка в подкрепа на кабинета „Орешарски" започна в Кърджали и областта.Само в областния град са се подписали близо 800 души. „Инициатива...
София. Депутатът от ГЕРБ Цецка Цачева и народния представител от БСП Валери Жалблянов влязоха в спор дали да има вот на недоверие към кабинета. „ГЕРБ...
София. Пламен Орешарски назначи днес двама зам.-министри на правосъдието и десет зам.-областни управители, съобщиха от правителствената пресслужба....
Банкерката не се стряска от калашници в Албания