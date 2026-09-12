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СДС е против полицейщината

СДС е против полицейщината

Сливен. Полицейщината в държавата взема връх. СДС винаги се е борило за свободата и гражданските права на хората. Това заяви в Сливен лидерът на СДС д...

16 април | 12:27
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