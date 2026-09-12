3 години условно за кмета на Карлово
Кабаиванов осъден за присвояване на 27 бона
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Кабаиванов осъден за присвояване на 27 бона
София. Петима са номинираните за лидер на СДС до момента Иван Сотиров Константин Арабаджиев, Божидар Лукарски, Веселина Симеонова и Драго Михалев. Нег...
Сливен. Полицейщината в държавата взема връх. СДС винаги се е борило за свободата и гражданските права на хората. Това заяви в Сливен лидерът на СДС д...
Велико Търново. Държавата трябва да влезе в ролята на контрольор и регулатор, за да ограничи монополизма", каза лидерът на СДС Емил Кабаиванов при пре...