Кобзон с картина от Копривщица за ЧРД
Йосиф Давидович отлетя за Италия, за да продължи лечението си В навечерието на рождения си ден, 11 септември, Йосиф Кобзон отлетя за родния Донецк, к...
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Йосиф Давидович отлетя за Италия, за да продължи лечението си В навечерието на рождения си ден, 11 септември, Йосиф Кобзон отлетя за родния Донецк, к...
Санкциите спират певеца политик от лечение на рака в чужбинаПознавам се с авторитетни хора от престъпния свят, споделя Йосиф Кобзон Йосиф Кобзон пред...
София. Легендарният руски изпълнител Йосиф Кобзон даде своята подкрепа за Пламен Чернев и Петър Курумбашев, кандидати за евродепутати от листата на „К...
Велико Търново. Легендарният руски изпълнител Йосиф Кобзон даде своята подкрепа за Пламен Чернев и Петър Курумбашев, които са кандидати за евродепута...
Йосиф Кобзон пристига утре в България за няколко грандиозни концерта, съобщават организаторите от "Жокер медиа". Турнето му с Академичния ансамбъл за...