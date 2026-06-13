Йордан Славейков: Писането е мощна дрога
Имам много тъмно в себе си и "Последна стъпка" бе начинът то да изсветлее Йордан Славейков е роден през 1976 г. и е завършил театрална режисура в НАТ...
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Имам много тъмно в себе си и "Последна стъпка" бе начинът то да изсветлее Йордан Славейков е роден през 1976 г. и е завършил театрална режисура в НАТ...