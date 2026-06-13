Ремонтират пътя за Невестино с над 3 млн. лв.
Стартира мащабен инфраструктурен проект на стойност 3 237 164 лева в община невестино. Той се финансира по Програмата за развитие на селските райони 2...
Следете всички новини, анализи и коментари за Йордан Глогов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Стартира мащабен инфраструктурен проект на стойност 3 237 164 лева в община невестино. Той се финансира по Програмата за развитие на селските райони 2...