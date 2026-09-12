Извънредно заседание на парламентарната комисия
Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните п...
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Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните п...
Военният министър Николай Ненчев не прие оставката на директора на служба „Военна информация" Йордан Бакалов, информираха от пресцентъра на Министерст...
Доколкото разбрах президентът ще наложи вето върху тази точка, заради която Йордан Бакалов няма да може да е шеф на военното разузнаване. Това заяви п...
Шефът на военното разузнаване е подал оставка. Новината бе съобщена от самият Йордан Бакалов в ефира на БНТ. Промените в Закона за служба „Военна инф...
Йордан Бакалов е първият цивилен, оглавил военното разузнаване Политик от кариерата, отборен играч и запален ловджия застава начело на военното разуз...
Бившият депутат от СДС и екс служебен вътрешен министър Йордан Бакалов ще оглави до седмица военното разузнаване - служба "Военна информация". Това съ...
Депутатите от различните групи не одобряват кандидатурата на вътрешния министър в кабинета "Близнашки" Йордан Бакалов за директор на служба "Военна ин...
София. "Мога да обещая, че политизация в системата на МВР няма да има", каза новият министър на вътрешните работи Веселин Вучков по време на церемония...
София. Преди построяването на оградата по границата ни с Турция в настоящата й част е имало 160 служители на смяна за охрана, а сега те са около 50-60...
Парламентът изслуша вътрешния и правосъдния министър за проблемите на миграционния натиск
София. "Човешка грешка е последната версия за взрива в завода "Миджур" в с. Горни Лом", заяви министърът на вътрешните работи в служебния кабинет Йорд...
София. Хората във взривилия се цех в Горни Лом не са имали никакъв шанс, каза по Нова ТВ вътрешният министър Йордан Бакалов. „Виждал съм много взривов...
За голямо съжаление се е случило най-лошото, обяви на извънредна пресконференция вътрешният министър Йордан Бакалов от Горни Лом. Този следобед там им...
София. "Имаме определена информация в определени посоки, за определени лица, но така или иначе всичко това, след като не е облечено с доказателства, н...
София. В МВР има делене на хора на бивши министри – този е на онзи и така нататък. Оказа се най-политизираното министерство. Това заяви служебният мин...
София. Кандидат-депутати може да се опитат да си купуват преференциален вот на изборите на 5 октомври. Това заяви Служебният вътрешен министър Йордан...
София. Служебният министър на вътрешните работи Йордан Бакалов заяви на пресконференция днес, че няма да има проблеми със заплатите на полицаите. „За...
Казанлък. Министърът на вътрешните работи Йордан Бакалов, заяви в Казанлък, че все още не е виждал разделителната ограда на границата между България и...
София. Вътрешното министерство работи по четири сигнала за купуване на гласове. Това съобщи в ефира на Нова тв служебният вътрешен министър Йордан Бак...
София. Властите планират отново да бъде създаден съвместен Национален щаб между прокуратурата, МВР и ДАНС, който да следи за търговията с гласове на п...