Всичко за Йордан Бакалов

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Ловецът на тайни

Ловецът на тайни

Йордан Бакалов е първият цивилен, оглавил военното разузнаване Политик от кариерата, отборен играч и запален ловджия застава начело на военното разуз...

21 май | 22:45
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