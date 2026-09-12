Ковачка: Не действам зад гърба на Йончев
Решенията в ПГ на БДЦ се вземат съгласно правилника на НС. Така съпредседателят на групата д-р Красимира Ковачка коментира твърденията на Румен Йончев...
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Решенията в ПГ на БДЦ се вземат съгласно правилника на НС. Така съпредседателят на групата д-р Красимира Ковачка коментира твърденията на Румен Йончев...
София. „Ние ще подкрепим правителство с мандата на ГЕРБ, дори да не участваме в него, защото не искаме те да бъдат рекетирани". Това заяви Румен Йонче...
София. „Не съм изненадан от това негово действие, проведохме разговор, той ме информира за това. Не смятам, че е коректно спрямо Коалиция за България"...
София. Лидерът на "България без цензура" Николай Бареков очаква Земеделският народен съюз да напусне лявата Коалиция за България. Позицията му идва, с...