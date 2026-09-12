Льов води Германия на Евро 2016
Берлин. Селекционерът на националния отбор на Германия Йоаким Льов потвърди, че ще остане на поста си до края на настоящия си договор. Контрактът на с...
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Берлин. Селекционерът на националния отбор на Германия Йоаким Льов потвърди, че ще остане на поста си до края на настоящия си договор. Контрактът на с...
Лятото се къпя между 3 и 5 пъти на ден, споделя селекционерът
Бело Оризонте. Наставникът на Германия Йоаким Льов демонстрира скромност и призова за спокойствие и умерена еуфория след грандиозната победа със 7:1 с...
На 1/2-финала ще ни бъде по-лесно, изрепчи се селекционерът на Германия Йоаким Льов. След 1:0 срещу Франция в следващата фаза Бундестима ще срещне дом...