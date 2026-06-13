Атакуваха офис на йеховисти със заплашителни надписи
Офисът на религиозната общност „Свидетелите на Йехова" в Благоевград осъмна в понеделник със заплашителни надписи срещу последователите й. Върху прозо...
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Офисът на религиозната общност „Свидетелите на Йехова" в Благоевград осъмна в понеделник със заплашителни надписи срещу последователите й. Върху прозо...